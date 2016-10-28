Во Львове с отравлением госпитализированы 8 человек, которые питались в столовой католического университета

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, все пострадавшие накануне, 26 октября, питались в столовой Украинского католического университета, который находится на ул. Козельницкой, 2-а. Они употребляли блинчики с мясом и куриные крылышки.

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Среди госпитализированных 4 студента университета, трое детей 5, 10 и 12 лет, а также 24-летняя женщина - повар университетской столовой.

Состояние пациентов средней тяжести. Пострадавшим проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, оказывается необходимая медицинская помощь.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, списки контактных лиц уточняются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание – штраф до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.