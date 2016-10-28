На Луганщине девочка получила ранения, попав в минную ловушку - ОБСЕ

Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, информирует "112 Украина".

"В подконтрольной так называемой "ЛНР" Селезневке она получила серьезные ранения, когда сработала минная ловушка во время того, как она пыталась набрать воду из колодца", - сказал он.

Напомним, ранее боевики из крупнокалиберной артиллерии обстреляли больницу в Попасной.