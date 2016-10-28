В Виннице проходит Международный конгресс по инклюзивному образованию

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, конгресс проходит 27-28 октября на базе Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского.

Читайте такжеДетей с задержкой психического развития переведут в обычные школы

«Важной составляющей успешного развития инклюзивного образования является профессиональная работа педагога, которая базируется на новейших разработках и методиках преподавания для всех без исключения участников образовательного процесса. Еще с раннего возраста дети с инвалидностью должны иметь не только равные права, но и равные возможности для участия в жизни социума», - отметила в приветствии участникам конгресса супруга президента Украины, председатель Фонда Петра Порошенко Марина Порошенко.

Цель мероприятия – актуализация проблем и определение стратегии развития образования детей с особыми потребностями в Украине.

Читайте такжеУ девочек симптомы аутизма более размыты и "замаскированы" - ученые

В ходе рабочих заседаний форума его участники представили доклады по психологическому сопровождению лиц с инвалидностью в инклюзивном пространстве, а специалисты из Италии делились опытом в социально-воспитательной работе, организации обучения и реабилитации детей с особыми потребностями.

Мероприятие проходит при содействии Министерства образования и науки Украины, Винницкой областной государственной администрации и Винницкого городского совета при участии ведущих специалистов из Польши, Словакии, США и Украины.

Участники Международного конгресса намерены выработать предложения для внедрения инклюзивного образования на законодательном уровне.

Справка. В марте 2016 года Благотворительный Фонд Порошенко начал работу в направлении формирования равных прав на образование детей с особыми образовательными потребностями.

Читайте такжеУченые определили, что все люди - аутисты

В июле 2016 года совместно с Министерством образования и науки начат трехлетний научно-педагогический эксперимент «Развитие инклюзивной образовательной среды в Запорожской области». За полгода теоретико-практические тренинги прошли почти 800 работников отрасли образования; 19 школ в пилотном регионе приняли к себе особых первоклассников.