Штаб Ахметова продолжит доставлять гуманитарную помощь в населенные пункты "серой зоны"

Почти 1,5 года «мобильные» волонтеры оказывают помощь жителям самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов на неподконтрольной территории и в «серой зоне», отметила координатор Штаба Римма Филь.

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«Самым актуальным направлением работы Штаба по-прежнему остается гуманитарная продуктовая помощь. За 500 дней своей работы мобильные бригады Штаба сделали 300 выездов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Донецкой области. Работа в таком формате показала свою эффективность. За это время волонтеры объехали 90% прифронтовой территории. В особо нуждающиеся поселки и села, как, например, Пески, стараемся доставлять помощь регулярно», - рассказала Римма Филь.

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Из логистического центра Штаба в Мариуполе мобильные бригады выезжают в «серую зону» до 4 раз в неделю. На неподконтрольной территории, помимо ежедневных выездов, также работают в формате полустационарного пункта. Это позволяет оперативно выдать помощь большему количеству людей по комфортному для них графику и без очередей. Так работали в Амвросиевке, Новоазовске, Углегорске.

За все время работы мобильные бригады выдали более 225 тысяч взрослых и детских продуктовых наборов. Все получатели помощи – самые социально незащищенные категории населения. С октября люди в глубинке начали получать обновленные продуктовые наборы.

В ноябре волонтеры Гуманитарного штаба планируют посетить 94 населенных пункта в «серой зоне» и на неподконтрольной территории. Среди них: Очеретино, Бугас, Гранитное, Пищевик, Чермалык, Карловка, Краматорск, Новоазовск. Всего планируется выдать 17,4 тыс. продуктовых наборов для взрослых, детей и кормящих мам. С подробным графиком выездов мобильных бригад в ноябре можно будет ознакомиться на сайте Штаба в ближайшее время.