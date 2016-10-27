Днепровский военный госпиталь возвращен в собственность государства

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Fаcebook.

«По представлению Военной прокуратуры сегодня Высший хозяйственный суд вернул в собственность государства Днепровской военный госпиталь», - написал он.

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Как заявил Луценко, «попыткам российского банка дестабилизировать работу базового лечебного учреждения АТО положен конец».

Как сообщалось, до 2007 года здание госпиталя было в госсобственности, но затем оно было отчуждено с целью реконструкции. В 2008 году новый владелец обратился в «ВТБ Банк» для получения кредита на реконструкцию под залог здания.

Однако проект по реконструкции здания не был реализован. Военный госпиталь попал в собственность российского банка.