В Днепре задержали мужчину, который черенз Интернет сбывал анаболики и психотропы

В Днепре работники управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности НПУ 25 октября задержали местного жителя, который через Интернет сбывал запрещенные анаболические стероиды и психотропные вещества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, во время обыска в квартире злоумышленника изъято разных подконтрольных препаратов на 100 тыс. грн.

Доставка психотропных веществ и анаболиков клиентам из Днепра, Запорожья, Киева, Харькова, Одессы, Кривого Рога, Львова осуществлялась с помощью популярной курьерской службы.

Читайте такжеВ Киеве в офисе интернет-магазина изъяли психотропные вещества на 500 тыс. грнВ отношении мужчины открыто уголовное производство по статье 321 Уголовного кодекса Украины (пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ). Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.