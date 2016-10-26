В Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированной водки

В Киеве правоохранители ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водки в промышленных масштабах.

Читайте такжеВ Украине количество жертв фальсифицированного алкоголя стало еще большеКак сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, во время проведения обысков в складских помещениях на территории Деснянского и Святошинского районов правоохранителями изъято более 10 тонн фальсифицированной водочной продукции, значительное количество акцизных марок, оборудование для изготовления и розлива продукции, денежные средства от осуществления незаконной деятельности.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологПравоохранителями установлены лица, причастные к изготовлению фальсифицированной водки. В настоящее время, сообщили в столичной прокуратуре, по месту жительства пяти фигурантов проводятся обыски и решается вопрос относительно сообщения им о подозрении по ч. 2 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.