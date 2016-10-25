В Киеве в офисе интернет-магазина изъяли психотропные вещества на 500 тыс. грн

В Киеве полицейские управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности НПУ 24 октября изъяли в офисе интернет-магазина психотропные вещества на 500 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, задержаны организатор, продавец и оператор интернет-магазина.

Согласно сообщению, магазин действовал во всемирной сети длительное время, его реклама проходила на различных форумах и была размещена на стенах домов в Киеве, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Харькове, Николаеве и других. Оплату наркопреступников получали в криптовалюте «bitcoin», которую затем выводили на карточку одного из популярных банков страны. С абонентами они общались с помощью мессенджеров Jabber, Telegram, Skype и Viber. Наркотики своим заказчикам отправляли курьерскими службами. Также торговали путем «закладок», то есть бесконтактного сбыта.

Читайте такжеВ Одессе в коммунальном медучреждении изъяли более 1 тыс. таблеток запрещенного наркотикаВо время обыска в офисе интернет-магазина, который находился в квартире организатора, изъяты таблетки экстази, метамфетамин, курительные смеси (спайсы), марихуана и другие наркотические и психотропные вещества. Также изъяты оргтехника, тетради с записями, товарно-транспортные накладные и пр.

Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ), согласно которой правонарушителям может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.