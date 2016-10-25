Житомирщина: среди учеников Кмитовской школы-интерната зафиксирована вспышка гепатита А

При проведении эпидемиологического расследования в очаге контактных детей по классам обследовано на Ig M к HAV, в результате чего было выявлено и госпитализировано 17 больных.

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Заболевание протекает в легкой (5 человек) и средней (12 человек) степенях тяжести. В очаге установлено медицинское наблюдение за контактными, проведена текущая и заключительная дезинфекция.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы в Житомирской области.