Заведующий отделением Броварской ЦРБ подозревается в смерти пациента

Прокуратура Киевской области объявила заведующему отделением анестезиологии и интенсивной терапии Броварской центральной больницы подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое привело к смерти пациента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Читайте такжеВ Одессе расследуют причины смерти пациентки частной психиатрической клиникиУстановлено, что в реанимационное отделение больницы был доставлен мужчина, который стал участником дорожно-транспортного происшествия. Заведующий отделением вследствие халатного отношения к своим профессиональным обязанностям не обеспечил пациенту качественный уход, в результате чего потерпевший скончался, утверждают в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.