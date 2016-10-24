Подол станет первым районом в столице, где деньги "пойдут" за пациентом

Власти Киева решили опробовать новый принцип в сфере оказания медицинской помощи в столице - «деньги идут за пациентом» - на территории Подольского района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время пресс-брифинга заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, комментируя ход реформирования медицинской сферы в городе и, в частности, создание системы семейной медицины.

«Эта реформа была начата в 2013-2014 годах. Она пока не завершена, и имеем большой разрыв между первичным и вторичным звеном оказания медпомощи. Нами подготовлен в рамках Концепции (реформирование сферы медицины – УНИАН) «пилот», который мы в ближайшее время будем представлять на базе Подольского района как раз в части организации первичной помощи, где попытаемся реализовать принцип: «деньги идут за пациентом». Мы такой пилот будем вводить в ближайшее время в Подольском районе», - сказал Поворозник.

Проект, в случае успешной реализации, будет распространен непосредственно на весь город, добавил заместитель председателя КГГА.

Читайте такжеЧиновники заявляют, что Киев готов к "пилотному" внедрению страховой медицины«Пилот» достаточно трудный в той части, что нужно вводить одновременно и электронные средства учета обращений, электронные средства учета медицинских препаратов, электронные средства учета рецептов и тому подобное. Все это мы планируем сделать», - отметил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Украина в рамках медицинской реформы начнет переход к страховой медицине в 2017 году и завершит реформу до 2020 года.

Как отметил Розенко, первые шаги в реформе уже сделаны, поскольку в стране начали внедрять принцип «деньги ходят за человеком». Он направлен не на содержание определенного количества больничных коек, а на финансирование услуг, предоставляемых пациентам.