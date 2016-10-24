Чиновники заявляют, что Киев готов к "пилотному" внедрению страховой медицины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сегодня во время пресс-брифинга.

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По его словам, вопрос введения страховой медицины остается одним из важнейших в рамках реформирования сферы медицинских услуг в Киеве и Украине в целом.

«В этом случае для внедрения нужны довольно существенные изменения в законодательство. И мы однозначно будем ждать реакции Министерства здравоохранения и развития этого вопроса на уровне государства», - прокомментировал он.

В то же время, по его словам, если соответствующий пакет документов о введении страховой медицины на уровне государства не будет принят, столичные власти «будут выходить с инициативой на Кабинет министров, в Верховную Раду», и «мы будем просить вводить такие механизмы в Киеве, как пилот».

Он отметил, что реформирование медицинской отрасли в столице будет продолжено, и заверил, что оно не приведет к сокращению медперсонала или сокращению сети медучреждений.

«Увольнение медперсонала ни в коем случае не будет при любых раскладах. На сегодняшний день есть «некомплект» медработников процентов на 20 как минимум. Это касается как медсестер, технического персонала, так и врачей», - сказал Поворозник.

Он также добавил, что не предполагается и уплотнение площадей медучреждений, а будет их оптимизация.

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«Концепция развития медицины столицы предусматривает разработку документа, который позволит оптимизировать систему медпространства для того, чтобы сделать медицину доступной любому жителю столицы не зависимо от места его жительства. Но это ни в коем случае не идет вопрос о сокращении медучреждений», - уверил он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Министерстве здравоохранения заявили, что перевод системы здравоохранения на страховую модель начнется уже в 2017 году и продлится три года.

Трансформация системы стартует с запуска семейной медицины европейского образца на базе имеющейся первичного звена украинской системы здравоохранения (поликлиники, амбулатории, центры первичной медико-санитарной помощи).

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что в Украине за прошедшие 25 лет был разработан 21 законопроект о введении страховой медицины.