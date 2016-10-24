Столичным медикам обещают сохранить муниципальные надбавки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сегодня во время пресс-брифинга.

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«Все зависит от города в вопросе доходов медиков – это муниципальные надбавки, то это будет сделано. Заверяю, мы ни в коем случае не допустим снижения планки, которая была установлена в этом году. Наша задача на сегодняшний день в ситуации увеличения тарифной составляющей, других составляющих, как подорожание продуктов и тому подобное - увеличение зарплат на рабочих местах», - сказал Поворозник.

Он напомнил, что в середине этого года были внесены изменения в бюджет города для обеспечения муниципальных надбавок. «Было выделено более 150 млн, благодаря чему медицинские работники столицы фактически получают на сегодняшний день в среднем 50% надбавки от ставки зарплаты», - отметил Поворозник.