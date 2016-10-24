На Черниговщине - наибольшее количество больничных коек среди регионов страны

На выполнение Постановления Кабмина Украины № 1024, в области должно остаться не более 60 коек на 10 тысяч населения, то есть общий фонд необходимо в ближайшее время сократить еще почти на 40 %.

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По сообщению Управления здравоохранения облгосадминистрации, значительное превышение коечного фонда наблюдается в кардиологических, травматологических, отоларингологических, кожевенно-венерологических, хирургических и неврологических стационарах. Поэтому именно они в первую очередь подпадут под сокращение.

В регионе наблюдается неудовлетворительная демографическая ситуация общая численность населения области ежегодно уменьшается на 30-40 тысяч человек и сейчас составляет 1 миллион 47 тысяч жителей.

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Специалисты отмечают, что с каждым годом уменьшается общее количество пролеченных больных в стационарах (2011 год – почти 300 тысяч за год, 2015-й – 278 тысяч за год), на что также влияет отрицательный прирост населения Черниговщины.