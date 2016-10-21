В Киеве женщины смогут бесплатно проконсультироваться у маммолога

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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В частности, День открытых дверей проводится в коммунальном некоммерческом предприятии (КНП) «Консультативно-диагностический центр» Голосеевского района (просп. Голосеевский, 59-А). Все желающие смогут получить консультацию врача-онколога и врача акушера-гинеколога.

В этот же день консультации будут проводиться в Дарницком районе – в КНП «Консультативно-диагностический центр №1» (ул. Вербицкого, 5) и КНП «Консультативно-диагностический центр №2» (Харьковское шоссе, 121).

Женщин приглашают также в филиалы КНП «Консультативно-диагностический центр» в Оболонском районе – на ул. Иорданской, 26, и на ул. Тимошенко, 14, где можно будет получить консультации врачей-онкологов и, по направлениям, пройти бесплатное обследование (ультразвуковое исследование молочных желез и маммографию).

В Консультативно-диагностическом центре Подольского района (ул. Мостицкая, 9) к обследованию женщин будут привлечены врачи соответствующего уровня, а именно: врач-гинеколог, врач-онколог, районный внештатный специалист по онкологии, врач-УЗИ и врач-хирург. Также будет организовано проведение измерения артериального давления крови.

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День открытых дверей также состоится в Киевском городском клиническом онкологическом центре (ул. Верховинная, 69) в Соломенском районе. Кроме того, с 10:00 до 15:00 врачи будут принимать в КНП «Консультативно-диагностический центр» (ул. Гарматная, 36) и КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» (ул. Соломенская, 17).

К участию в информационно-профилактических мероприятиях будут также привлечены специалисты Киевского городского клинического онкологического центра, говорится в сообщении.

Как отмечают в КГГА, в столице рак молочной железы продолжает занимать 1-е место среди онкологических заболеваний у женщин. В 2015 году заболело 1412 женщин, из которых у 77,6% заболевание было выявлено на I-II стадиях.