В Хмельницкой области зафиксирована вспышка АЧС

В райцентре Летичев Хмельницкой области ветеринарные службы зафиксировали вспышку крайне опасного вирусного заболевания домашних и диких свиней - африканской чумы (АЧС).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА Владимир Кальниченко.

"19 октября житель частного дома обратился в ветеринарные службы с просьбой отреагировать на гибель свиней, которых он содержал. После отобранных проб киевская лаборатория подтвердила диагноз АЧС. Сейчас с этого подсобного хозяйства утилизировано 7 голов свиней», - отметил чиновник.

Кальниченко отметил, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС, работники ветслужбы организовали обход домохозяйств в 3-километровой зоне от места обнаружения возбудителя.

Также проверяются версии завоза возбудителя АЧС на территорию области.

Как сообщал УНИАН, в подсобном хозяйстве одного из жителей села Горчичное Дунаевецкого района Хмельницкой области с 3 по 10 мая погибли 7 из 14 свиней, о чем он сообщил в районную службу ветеринарной медицины. Диагноз АЧС был установлен по результатам лабораторного исследования тканей погибших животных.

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Справка. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.