Хмельниччина просит у Кабмина 174 млн грн на программу "Питьевая вода"

Депутаты Хмельницкого областного совета обратились в Кабинет министров Украины с просьбой предусмотреть в госбюджете-2017 174 млн грн на выполнение мероприятий программы «Питьевая вода Хмельницкой области».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало большинство депутатов на очередной сессии облсовета.

Читайте такжеШвейцария направила в Донецкую область лекарства и реагенты для очистки водыВ документе говорится, что меры по обеспечению населения качественной питьевой водой отражены в программе «Питьевая вода Хмельницкой области» («Питна вода Хмельниччини») на 2008-2020 годы, которая разработана в соответствии с законом Украины «Об общегосударственной целевой программе «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы».

Однако, начиная с 2012 года средства из государственного бюджета не выделялись. Мероприятия областной программы выполняются за средства местных бюджетов, которых недостаточно для выполнения планируемых задач.

Читайте такжеКинза очищает воду от тяжелых металлов«Вместе с тем на сегодняшний день треть оборудования на объектах водопроводно-канализационного хозяйства отработала нормативный срок эксплуатации. Требуют замены 992 км водопроводных и 381 км канализационных сетей. Очистные сооружения большинства населенных пунктов построены еще в советское время, эксплуатируются более 40 лет, и не обновляются и не могут обеспечивать необходимый уровень очистки. Загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами из-за неудовлетворительного технического состояния очистных сооружений - одна из самых актуальных проблем области. Модернизации и реконструкции требуют 24 очистных сооружения», - отметили депутаты.

Читайте такжеНедостаточное употребление воды признали причиной ожирения174 млн грн, которые просит Хмельницкий облсовет, намерены направить: на строительство и реконструкцию водопроводных и канализационных очистных сооружений с применением новейших технологий и оборудования - 93 млн грн; на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в сельских населенных пунктах (в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией) - 48 млн грн; строительство и реконструкцию водозаборных сооружений - 14 млн грн; строительство второй очереди водопровода от с. Чернелёвка до г. Хмельницкий - 11 млн грн; установку станций (установок) доочистки питьевой воды в системах централизованного водоснабжения — 4,5 млн грн.