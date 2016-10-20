На Ровенщине зафиксирована вспышка кишечной инфекции после свадьбы с участием 350 гостей

Главное управление Госпродпотребслужбы Ровенской области информирует, что 19 октября 2016 года в с.Сновидовичи Рокитновского района была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции после празднования свадьбы.

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Зарегистрировано 8 случаев острого гастроэнтероколита, из них 3 случая среди детей 7-12 лет. Состояние больных средней тяжести.

Свадьба проводилась в местном доме культуры. Было приглашено 350 гостей.

В очаге проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

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Проводятся санитарно-микробиологические исследования для установления источника и факторов передачи инфекции. Обследуются больные и повара для выявления этиологического фактора заболевания.

Ситуацция находится на контроле Госпродпотребслужбы в Ровенской области.