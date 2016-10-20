В Днепропетровской области обнаружена плантация отборной конопли и изъято более 3 кг марихуаны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

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По сообщению, безработный мужчина устроил в своем дворе теплицу, где выращивал более 300 кустов отборной конопли. Часть растений достигала 3 метров в высоту. Теплица была обустроена системой капельного полива и вентиляции.

Как объяснил правоохранителям хозяин плантации, он выращивал наркотическое сырье с целью дальнейшего сбыта, в частности в Днепре.

Кроме свежих насаждений конопли полицейские изъяли у злоумышленника более 3 кг марихуаны, что по ценам «черного рынка» составляет около 120 тыс. грн.

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Открыто уголовное производство по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, согласно которому правонарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сейчас устанавливается сеть сообщников злоумышленника и постоянная клиентура.