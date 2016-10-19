В Николаеве госпитализированы 2 человека, травмировавшиеся при взрыве в котельной

В Николаеве причиной взрыва в котельной 9-этажного административного здания, травмировавшего 2 человек, стала разгерметизация твердотопливного котла.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, в котельной произошла разгерметизация твердотопливного котла.

"Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Назначено проведение соответствующих экспертиз", - сообщили в полиции.

Читайте такжеВ Житомирской области учеников лицея госпитализировали из-за гепатита АСледственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по факту взрыва 18 октября по признакам ч. 1 ст. 271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда), что наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве 18 октября в 21:32 произошел взрыв в котельной 9-этажного админздания. В результате взрыва пострадали два оператора котельной- мужчины 1986 и 1965 годов рождения. Оба госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

В результате происшествия повреждены окна и двери котельной, конструкционные элементы здания уцелели.