В Житомирской области учеников лицея госпитализировали из-за гепатита А
В Черняховском районе Житомирской области 10 учащихся лицея в возрасте от 7 до 15 лет в конце минувшей недели были госпитализированы с диагнозом "гепатит А".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации, дети сейчас находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Житомирской областной детской больницы.
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Для локализации и ликвидации вспышки проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Для лабораторных исследований в лицее и по месту жительства отобраны пробы питьевой воды, взяты гигиенические смывы с объектов окружающей среды. Проведена заключительная дезинфекция, за контактными лицами установлено медицинское наблюдение.
Течение заболевания у госпитализированных - легкой формы. Врачи оценивают состояние больных как стабильное. "Динамика у всех - положительная", - рассказали в управлении.
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По данным пресс-службы главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области, все заболевшие - ученики Зороковского лицея Черняховского района. Противоэпидемические мероприятия в очаге заболевания продолжаются. Ситуация находится на контроле управления, заверяют специалисты.