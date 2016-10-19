В Запорожье двухлетний ребенок раскусил ртутный термометр
10:52, 19 октября 2016Новости регионов
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Трагический случай произошел по недосмотру родителей.
Ребенка госпитализировали в Днепрорудненскую городскую больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь / УНИАН
В Запорожской области двухлетний мальчик раскусил стеклянный ртутный термометр. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
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Ребенка госпитализировали в Днепрорудненскую городскую больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
В полиции подчеркнули, что трагический случай произошел по недосмотру родителей.
Правоохранители проводят проверку, в результате которой узнают обстоятельства и причины происшествия.
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