В Запорожье двухлетний ребенок раскусил ртутный термометр

В Запорожской области двухлетний мальчик раскусил стеклянный ртутный термометр. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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Ребенка госпитализировали в Днепрорудненскую городскую больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

В полиции подчеркнули, что трагический случай произошел по недосмотру родителей.

Правоохранители проводят проверку, в результате которой узнают обстоятельства и причины происшествия.