Для лечения осложнений гриппа в столичные больницы закупили аппараты искусственной вентиляции легких

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

«Проанализировав события прошлого года, когда киевляне страдали в основном от таких осложнений гриппа, как вирусная пневмония, мы пришли к выводу, что аппараты ИВЛ, которых в наших медучреждениях было недостаточно, просто незаменимы для спасения таких больных. Поэтому в этом году на их закупку столичная власть выделила из бюджета города свыше 29 млн грн», – сказал он.

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По словам Поворозника, аппараты искусственной вентиляции легких уже поставлены в Киевские городские детские клинические больницы № 1 и № 2 и Киевскую городскую детскую инфекционную больницу. На очереди отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевских городских клинических больниц №№ 3, 4, 9, 17 и Александровской клинической больницы г. Киева. «Уверен, что с новым оборудованием нам удастся минимизировать риски от таких осложнений гриппа, как тяжелые пневмонии. Надеюсь, что это также поможет избежать летальных случаев», – подчеркнул он.

В КГГА проинформировали, что аппарат ИВЛ осуществляет принудительную подачу воздуха, обеспечивает насыщение крови кислородом и удаления из легких углекислого газа.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, в этом году в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа: H3N2(Гонконг), H1N1 (Калифорния) и вирус гриппа В.

12 октября в Украинском центре гриппа и острых респираторных инфекций сообщили, что с 3 октября ОРВИ заболели 153 тыс. человек, из них 3700 госпитализированы (75% - дети).