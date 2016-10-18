В Херсонской области 8 человек госпитализированы из-за отравления грибами, из них двое детей

В Олешковском районе Херсонской области 8 человек госпитализированы из-за отравления грибами, из них двое – дети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Олешковской райгосадминистрации, у всех пострадавших диагноз «пищевое отравление».

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