В Кропивницком не отапливаются больницы, садики и более 200 многоквартирных домов

Как передает корреспондент УНИАН, руководители двух теплогенерирующих предприятий, которые обслуживают город, сегодня во время пресс-конференции предприятий отметили, что из-за порывов сетей не удалось подключить к отоплению часть многоквартирных домов.

Читайте также"Киевэнерго" начинает подачу тепла в родильные дома и больницы столицы

Так, согласно информации директора Юго-западной котельной Анатолия Тарана, из 612 домов, которые они отапливают, 593 уже с теплом. В то же время 19 домов не подключены из-за порывов сетей и внутридомовых ремонтов.

Руководитель КП «Теплоэнергетик» Татьяна Соколенко сообщила, что из 382 домов, которые находятся на балансе предприятия, ликвидировали порывы и в 52 дома сегодня подали тепло. По ее словам, остаются без отопления еще около 200 домов, а также шесть детских садов и четыре медицинских учреждения.

«Самые значительные аварийные порывы были на проблемных теплоснабжающих сетях по улице Гагарина и Киевской, которые уже сильно изношены и требуют капитального ремонта и замены», - отметила Соколенко.

По словам руководителя городского управления ЖКХ Виктора Кухаренко, аварийные бригады в срочном порядке проводят восстановительные работы.

Согласно решению исполкома Кировоградского городского совета, отопительный сезон в Кропивницком начался 13 октября. Всего в городе 1331 многоквартирный дом.