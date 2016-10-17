В Одессе на улице обнаружена сумка с новорожденной девочкой

В Суворовском районе Одессы на улице обнаружена сумка с новорожденной девочкой.

Как сообщила УНИАН в. и. о. заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко, утром 16 октября в полицию поступило сообщение о том, что рядом с Одесским областным роддомом обнаружена сумка с ребенком.

«Установлено, что девочка родилась 14 октября», - отметила Якубенко.

Она напомнила, что накануне, 15 октября, в этом же месте, рядом с областным роддомом, также случайный прохожий нашел сумку, в которой был новорожденный.

Читайте такжеВ Одессе на улице прохожий нашел сумку с младенцем"Мальчик родился 11 октября... По факту обоих случаев открыто уголовное производство по ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины», - сказала Якубенко.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Одессе к патрульным обратился мужчина, который сообщил, что недалеко от здания больницы нашел сумку с младенцем. При ребенке, в сумке, нашли вещи, памперсы и записку, что имя мальчика – Иван.