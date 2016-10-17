Штаб Ахметова отправил 258-ю автоколонну с продуктами для жителей Донбасса

Сегодня утром, 17 октября, в Донецк отправилась 258-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова. 19 машин везут мирным жителям неподконтрольной территории 380 тонн продуктов, которые будут использованы для формирования 40 тысяч взрослых продуктовых наборов.

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Днем автоколонна пройдет таможенную и фискальную проверку на КПВВ «Новотроицкое», а вечером доставит гуманитарную помощь в Донецк.

По состоянию на утро, 17 октября 2016 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 10 млн 77 тыс. наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.