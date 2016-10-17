Штаб Ахметова отправил 258-ю автоколонну с продуктами для жителей Донбасса
10:51, 17 октября 2016Новости регионов
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Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 10 млн 77 тыс. наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.
Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 10 млн 77 тыс. наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения / Штаб Рината Ахметова
Сегодня утром, 17 октября, в Донецк отправилась 258-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова. 19 машин везут мирным жителям неподконтрольной территории 380 тонн продуктов, которые будут использованы для формирования 40 тысяч взрослых продуктовых наборов.
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Днем автоколонна пройдет таможенную и фискальную проверку на КПВВ «Новотроицкое», а вечером доставит гуманитарную помощь в Донецк.
По состоянию на утро, 17 октября 2016 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 10 млн 77 тыс. наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.
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