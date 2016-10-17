В Одессе на улице прохожий нашел сумку с младенцем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, 15 октября на улице Крымской к патрульным обратился мужчина и сообщил, что недалеко от здания больницы нашел сумку с младенцем.

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«Патрульные осмотрели ребенка и немедленно вызвали скорую помощь. По словам медиков, примерный возраст младенца 2 недели. При осмотре при ребенке, в сумке, нашли вещи, памперсы и записку, в которой было написано, что имя мальчика – Иван», - рассказали в пресс-службе.

Младенца передали медикам, соответствующие службы уведомлены о происшествии.