В Одессе на улице прохожий нашел сумку с младенцем
09:47, 17 октября 2016Новости регионов
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В Одессе прохожий недалеко от здания областного родильного дома обнаружил сумку с младенцем.
Примерный возраст ребенка - 2 недели / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, 15 октября на улице Крымской к патрульным обратился мужчина и сообщил, что недалеко от здания больницы нашел сумку с младенцем.
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«Патрульные осмотрели ребенка и немедленно вызвали скорую помощь. По словам медиков, примерный возраст младенца 2 недели. При осмотре при ребенке, в сумке, нашли вещи, памперсы и записку, в которой было написано, что имя мальчика – Иван», - рассказали в пресс-службе.
Младенца передали медикам, соответствующие службы уведомлены о происшествии.
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