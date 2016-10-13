На Буковине - вспышка кишечной инфекции: на свадьбах отравились 58 человек

В инфекционные отделения больниц с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция. Сальмонеллез?» госпитализированы 40 человек, отказались от госпитализации и находится на амбулаторном лечении – 18 человек.

Специалистами проведено эпидемиологическое расследование и проведено внеплановое обследование заведения ресторанного хозяйства «Гранд Аристократ», во время которого выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства.

По результатам микробиологических исследований у 3-х больных выделено salmonella enteretidis., еще в 3-х - энтеропатогенную кишечную палочку (E. coli).

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Лабораторные исследования продолжаются. Этиологический фактор, источник заболевания, пути передачи инфекции устанавливаются.