На Буковине - вспышка кишечной инфекции: на свадьбах отравились 58 человек
По оперативному сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, возник после проведения двух свадеб в ресторане «Гранд Аристократ» в с. Дубовцы Кицманского района, пострадало 58 человек, в том числе - 4 детей в возрасте до 15 лет.
В инфекционные отделения больниц с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция. Сальмонеллез?» госпитализированы 40 человек, отказались от госпитализации и находится на амбулаторном лечении – 18 человек.
Специалистами проведено эпидемиологическое расследование и проведено внеплановое обследование заведения ресторанного хозяйства «Гранд Аристократ», во время которого выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства.
По результатам микробиологических исследований у 3-х больных выделено salmonella enteretidis., еще в 3-х - энтеропатогенную кишечную палочку (E. coli).
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Лабораторные исследования продолжаются. Этиологический фактор, источник заболевания, пути передачи инфекции устанавливаются.