В Харьковской области во время урока умерла 8-летняя школьница

В Харьковской области во время занятий в школе умерла восьмилетняя ученица.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию от врачей Добровольской больницы Близнюковского района области, вчера, 12 октября, в 14.00.

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Тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти.

Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета правонарушений.

На месте работает следственно-оперативная группа.