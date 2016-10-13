В Харьковской области во время урока умерла 8-летняя школьница
Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть третьеклассницы. Тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти.
В Харьковской области во время занятий в школе умерла восьмилетняя ученица.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию от врачей Добровольской больницы Близнюковского района области, вчера, 12 октября, в 14.00.
Читайте такжеВ Николаевской области после занятий спортом умер 13-летний мальчикПравоохранители установили, что восьмилетней девочке во время занятий стало плохо, она упала на пол. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть третьеклассницы.
Тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти.
Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета правонарушений.
На месте работает следственно-оперативная группа.