В Херсоне два человека умерли от отравления грибами
14:52, 12 октября 2016Новости регионов
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В Херсоне вчера, 11 октября, в клинической больнице им. Лучанского в результате отравления грибами умерли два человека.
Состояние еще троих врачи оценивают как средней тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщила УНИАН главный врач больницы Людмила Ломако, всего с начала текущей недели в медучреждение госпитализировали пять человек, которые отравились грибами.
Вчера двое из них скончались, состояние еще троих врачи оценивают как средней тяжести.
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