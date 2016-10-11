На Ривненщине вспышка сальмонеллеза: госпитализированы 19 детей

Все пострадавшие - воспитанники Мизоцкой школы-интерната для детей с нарушениями речи.

Детей в возрасте от 4 до 12 лет госпитализировали с высокой температурой, рвотой и болью в животе. В учебном учреждении проводится дезинфекция. Для исследования в лаборатории отобраны продукты питания и вода.

Сейчас все дети находятся уже в удовлетворительном состоянии.

Читайте такжеПервая помощь при пищевом отравлении В Ривненском областном лабораторном центре говорят, что дети подхватили инфекцию именно в интернате, и наиболее вероятно от его работников.

По словам завотделом эпиднаблюдения Ривненского обласного лабораторного центра Виктора Мороза, у пяти работников школы-интерната было выявлено носительство сальмонеллы.