В Днепропетровской области 8 человек отравились суррогатным алкоголем

В Днепропетровской области в результате отравления суррогатным алкоголем, один человек умер, семеро - госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, 6 октября в больницу с. Катещино Томаковского района с диагнозом отравление суррогатным алкоголем поступил гражданин, который через несколько часов во время реанимационных мероприятий скончался. В тот же день с похожим диагнозом в больницу попали еще семеро односельчан потерпевшего.

Установлено, что все они приобрели алкогольные напитки у местного жителя, который, в свою очередь, приобрел их в Запорожье для дальнейшей незаконной реализации.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологВ настоящее время оба продавца суррогатного алкоголя задержаны правоохранительными органами, им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Криворожской местной прокуратурой №1 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч.3 ст.204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров, повлекшее отравление людей).

Досудебное расследование продолжается.