Львовщина: медики больниц Самбора не получают заработной платы уже несколько месяцев
Супрун пообещала решить проблему задержки оплаты.
Медики больниц Самбора заработную плату не получают уже несколько месяцев.
Об этом узнала и.о.министра здравоохранения доктор Ульяны Супрун на встрече с медиками Самбора Львовской области. Она, в частности, посетила Самборскую центральную районную и детскую больницы.
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Супрун рассказала о запланированных реформах в медицинской отрасли Украины.
В свою очередь врачи сообщили чиновнице о проблемах с финансированием медицинских учреждений Самбора. Самая сложная ситуация у медиков городской детской больницы - они не получают заработную плату с июля 2016 года.
Супрун сказала, что будет способствовать решению этого вопроса.
“Будем просить Министерство финансов Украины как можно быстрее перечислить резерв бюджетных средств на 2016 год в регионы. Дальше дело рук местной власти, которая тоже должна выделить часть из местного бюджета для оплаты труда медиков Самбора. Наша команда будет делать все, чтобы решить проблему как можно быстрее”, - пообещала Супрун.