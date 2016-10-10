Львовщина: медики больниц Самбора не получают заработной платы уже несколько месяцев

Медики больниц Самбора заработную плату не получают уже несколько месяцев.

Об этом узнала и.о.министра здравоохранения доктор Ульяны Супрун на встрече с медиками Самбора Львовской области. Она, в частности, посетила Самборскую центральную районную и детскую больницы.

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Супрун рассказала о запланированных реформах в медицинской отрасли Украины.

В свою очередь врачи сообщили чиновнице о проблемах с финансированием медицинских учреждений Самбора. Самая сложная ситуация у медиков городской детской больницы - они не получают заработную плату с июля 2016 года.

Супрун сказала, что будет способствовать решению этого вопроса.

“Будем просить Министерство финансов Украины как можно быстрее перечислить резерв бюджетных средств на 2016 год в регионы. Дальше дело рук местной власти, которая тоже должна выделить часть из местного бюджета для оплаты труда медиков Самбора. Наша команда будет делать все, чтобы решить проблему как можно быстрее”, - пообещала Супрун.