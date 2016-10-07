Запорожье: количество госпитализированных с отравлением суррогатом увеличилось
В Запорожской области число госпитализированных в результате отравления суррогатом алкоголя увеличилось до 12 человек.
В Запорожской области число госпитализированных в результате отравления суррогатом алкоголя увеличилось до 12 человек / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге главный внештатный токсиколог Запорожской области Сергей Станевский.
«На данный момент в Вольнянскую районную больницу поступило уже 12 жителей района – жертв суррогатной водки, 3 из них - женщины», - сообщил он.
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При этом Станевский отметил, что «у всех пострадавших прослеживается нетипичный для алкогольных отравлений симптом - несвертываемость крови. Это может означать попадание на территорию региона нового - ранее неизвестного алкогольного суррогата».
По его словам, состояние всех пострадавших на сегодняшний день квалифицируется, как "средней тяжести».
Как сообщал УНИАН, вечером 6 октября в Вольнянскую районную больницу поступили 8 жителей Вольнянского района Запорожской области района с диагнозом: отравление суррогатом алкоголя.
По данным ГУ Нацполиции в Запорожской области, установлено, что пострадавшие проживают в разных населенных пунктах (5 – в с. Матвеевка, 2 – в с. Украинка и 1 – в г. Вольнянск), однако алкогольную продукцию, которая стала причиной отравления, они покупали у одного «производителя» - жителя с. Матвеевка.
Его действия квалифицированы, как совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров).