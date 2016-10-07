Запорожье: количество госпитализированных с отравлением суррогатом увеличилось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге главный внештатный токсиколог Запорожской области Сергей Станевский.

«На данный момент в Вольнянскую районную больницу поступило уже 12 жителей района – жертв суррогатной водки, 3 из них - женщины», - сообщил он.

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При этом Станевский отметил, что «у всех пострадавших прослеживается нетипичный для алкогольных отравлений симптом - несвертываемость крови. Это может означать попадание на территорию региона нового - ранее неизвестного алкогольного суррогата».

По его словам, состояние всех пострадавших на сегодняшний день квалифицируется, как "средней тяжести».

Как сообщал УНИАН, вечером 6 октября в Вольнянскую районную больницу поступили 8 жителей Вольнянского района Запорожской области района с диагнозом: отравление суррогатом алкоголя.

По данным ГУ Нацполиции в Запорожской области, установлено, что пострадавшие проживают в разных населенных пунктах (5 – в с. Матвеевка, 2 – в с. Украинка и 1 – в г. Вольнянск), однако алкогольную продукцию, которая стала причиной отравления, они покупали у одного «производителя» - жителя с. Матвеевка.

Его действия квалифицированы, как совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров).