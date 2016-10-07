Харьковщина: в Люботине закрыли школы из-за вспышки серозного менингита

Педагоги рассказали, что до сих пор остаются неизвестными пути распространения заболевания, а пока местная санстанция ждет результаты исследований, в городе закрыли все общеобразовательные школы, пишет газета "Слободской край".

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- Заболели пять учеников общеобразовательных учебных заведений и один воспитанник детского сада. Последнего уже выписали из больницы, и сейчас ребенок находится дома под наблюдением врачей, - рассказала заместитель начальника отдела образования Люботинского горсовета Виктория Ситченко. - Поэтому, чтобы не допустить возникновения эпидемии, мы перенесли ученикам каникулы, ведь чтобы ввести карантин, нужно не менее 10 % больных, а в нашем случае это более 200 учеников.

Читайте такжеВ Украину идет "гонконгский" грипп: в группе риска - маленькие дети,Поэтому, руководствуясь ст. 16 Закона Украины «Об общем среднем образовании», во исполнение распоряжения городского головы от 03.10.2016 № 229 «О переносе срока осенних каникул в общеобразовательных учебных заведениях города Люботина» в городе перенесли сроки осенних каникул для учащихся общеобразовательных учебных заведений.

Начались каникул 6 октября, а закончатся - 13 октября 2016 года.

- Занятия начнутся 17 октября 2016 года, - рассказывает заместитель начальника отдела образования. - От 7 до 10 дней идет инкубационный период, и поскольку пока неизвестно, как распространяется инфекция, были установлены следующие сроки каникул. Также мы предполагаем, что как раз начнется отопительный сезон, и дети придут уже в теплые школы.

Так, по официальной информации серозным менингитом заболели шесть детей, но местные жители сообщили о большем количестве - 11 детей.

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Серозный менингит – это стремительное поражение оболочек головного мозга, которое характеризуется серозным воспалительным процессом, возбудителем которого могут быть вирусы, бактерии или грибы. Причем в 80% клинических случаев виновниками воспаления считаются вирусы. Этому тяжелому заболеванию подвержены в основном дети дошкольного возраста 3-6 лет, также несколько реже симптомы серозного менингита проявляются у школьников, крайне редко менингит вирусного происхождения поражает взрослых.