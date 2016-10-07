Ветеринары зафиксировали очередной случай АЧС в Полтавской области

Согласно сообщению отдела по связям с общественностью Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, диагноз АЧС установлен по результатам исследования тканей погибших животных.

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По предварительной информации, в хозчасти указанной школы содержится 34 головы свиней, а в домохозяйствах населения в этом городе - около 100 голов свиней разного возраста.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Гадячской райгосадминистрации уже утвердила план по ликвидации АЧС, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

В пресс-службе также отметили, что, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 55 вспышек АЧС, в том числе в Одесской (15 случаев), Николаевской (9), Сумской, Харьковской (по 5), Полтавской, Волынской (по 4), Кировоградской, Ривненской (по 3), Черниговской (2), Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях (по одному).

По состоянию на 6 октября осталось 30 неблагополучных пунктов по АЧС. В 2016 году на территории Полтавской области зарегистрировано 5 случаев АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.