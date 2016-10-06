Буковина: количество людей, отравившихся на свадьбах, возросло до 45, среди них беременные и дети

Количество людей, пострадавших в результате отравлений на двух свадьбах в Черновицкой обл. накануне, возросло до 45. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Сообщается, что 33 человека находятся в больнице, среди них есть дети и беременные женщины.

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"В с. Дубовцы Кицманского района Черновицкой области на двух свадьбах, которые проходили в одном ресторане, отравилось 45 человек. Среди тех, кто отравился, были две беременные женщины, одна на 4-й неделе беременности, вторая на 11-й. Их состояние удовлетворительное. Также среди отравившихся трое детей. Сейчас 33 человека находятся на стационарном лечении в больнице. Предварительный диагноз врачей – пищевая токсикоинфекция, сальмонеллез. Больные обращались в больницу с болью в животе и тошнотой. Состояние тех, кто обращался ранее - лучше, тех, кто позже, как говорят врачи, средней тяжести", - сообщил он.

Напомним, на данный момент ресторан "Гранд Аристократ", где проходили эти две свадьбы, закрыт для проведения эпидемиологической экспертизы.