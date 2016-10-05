В оккупированной Макеевке взорвались привезенные из России боеприпасы: повреждены больница, школы и детсады
18:56, 05 октября 2016Новости регионов
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Сегодня в оккупированной Макеевке Донецкой области взорвались привезенные из России боеприпасы, повредив больницу, школы и детские сады.
Повреждено 7 школ, 3 детсада и больница, жилые дома, полгорода осталось без электричества, обесточена шахта / УНИАН
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
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«Утром в Макеевке взорвались привезенные из России боеприпасы. Повреждено 7 школ, 3 детсада и больница, жилые дома, полгорода осталось без электричества, обесточена шахта», - написал он.
Жебривский добавил, что «после освобождения нашей земли, в соответствии с международным правом, безусловно, будем выставлять иски к России, как стране-организатору террористов, о возмещении всех нанесенных убытков».
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