На Буковине - вспышка острой кишечной инфекции

Вспышка отравлений возникла после проведения одновременно двух свадеб с 1 по 3 октября 2016 года в заведении ресторанного хозяйства «Гранд Аристократ».

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По состоянию на 5 октября 2016 года заболело 35 человек, в т.ч. один ребенок в возрасте 6 лет. В инфекционные отделения больниц с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция. сальмонеллез» госпитализировано 20 человек, из них 15 человек отказались от госпитализации (находятся на амбулаторном лечении).

4 октября 2016 года специалистами начато эпидемиологическое расследование и проведено внеплановое обследование заведения ресторанного хозяйства «Гранд Аристократ».

Лабораторные исследования продолжаются.

Отныне деятельность заведения ресторанного хозяйства приостановлено.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.