Число жертв фальсифицированного алкоголя возросло до 51 человека

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, еще два человека умерли в Харьковской области.

Читайте такжеКто травит украинцев дешевым алкоголем - расследование программы "Гроші"

Всего в стране по состоянию на утро 5 октября зарегистрирован 101 случай отравлений фальсифицированным алкоголем, проинформировали в Госпродпотребслужбе.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

Читайте такжеЛюди, выжившие после отравления алкогольным суррогатом, ослепли - Госпотребслужба

Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.

По состоянию на 4 октября количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем составляло 49 человек.