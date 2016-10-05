В детских поликлиниках столицы открыто 74 кабинетов для вакцинации

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко.

Отмечается, что кабинеты работают во всех районах столицы. Также родители могут обращаться за вакцинацией и в частные клиники.

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Сегодня Кличко вместе с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованной Барберис, министром здравоохранения Украины Ульяной Супрун и послами США и Канады посетили детскую поликлинику №2, где проверили условия вакцинации детей и обсудили проблемы иммунизации в Украине.

По словам Супрун, посольство Канады помогло не только с закупкой препаратов, но и необходимых холодильников для хранения вакцин. Министр отметила, что Украина закупила все вакцины, необходимые для плановой вакцинации на 2015-2016 годы.

Мэр столицы видит в этой ситуации главную задачу власти - информировать граждан о важности иммунизации детей.

«Надо делать все, объяснять и убеждать родителей, что вакцинация - это наиболее эффективный путь к тому, чтобы ребенок рос здоровым и был защищен от опасных болезней. Мы должны популяризировать вакцинацию, подчеркивать, что сегодня доступны качественные вакцины, делать все, чтобы уровень обеспечения всеми вакцинами в столице и в стране достиг мирового уровня», - сказал Кличко.

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По данным департамента здравоохранения КГГА, за 9 месяцев 2016 года Киев получил 500 тысяч доз вакцин (55% от общей годовой потребности), что в 1,5 раза больше прошлых двух лет. Также столица полностью обеспечена вакцинами для детей до 2-х лет против туберкулеза, дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша, гемофильной инфекции; также доступны препараты для ревакцинации детей против дифтерии, столбняка, полиомиелита в возрасте 6 лет, 14 и 16 лет.

Кроме того, за средства городского бюджета закуплена вакцина против гепатита В для медицинских работников из группы риска. Программа вакцинации медработников реализуется во всех медицинских заведениях Киева, заверили в пресс-службе КГГА.