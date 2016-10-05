Кличко распорядился включить отопление в больницах Киева с 10 октября

Об этом он заявил во время заседания антикризисного штаба в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

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"Учитывая понижение температуры и на основании информации, которую мы заслушали от заместителя директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолия Прокопенко, я даю поручение ПАО "Киевэнерго", ООО "Еврореконструкция" из-за похолодания и снижения среднесуточной температуры начать подачу тепла в больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие учреждения социального направления по индивидуальным заявкам с 10 октября этого года", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что председатели районных администраций, директора департаментов образования и науки, культуры, здравоохранения несут персональную ответственность за подключение учреждений социальной сферы и надлежащий температурный режим в них.