В Одесской области ликвидирована сеть по продаже поддельных лекарств из России
В Одесской области сегодня, 4 октября, правоохранители разоблачили и ликвидировали сеть по продаже поддельных лекарств из России.
Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в области, разветвленную сеть по реализации поддельных и контрабандных лекарственных средств в Одесском регионе разоблачила Служба безопасности Украины совместно с Государственной врачебной службой, полицией и прокуратурой.
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Оперативники спецслужбы обнаружили значительное количество фальсифицированных и незарегистрированных лекарств производства Российской Федерации, а также препаратов, которые изготовлены на заводах, расположенных на оккупированных территориях.
В рамках уголовного производства по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски в одной из региональных аптечных сетей.
По предварительным оценкам специалистов, стоимость конфискованных лекарств составляет более 2 млн грн. Также изъято более 800 тыс. грн неучтенной наличности.
Следственные действия продолжаются.