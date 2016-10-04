В октябре штаб Ахметова доставит гуманитарную помощь в 71 населенный пункт Донецкой области

Продукты получат жители «серой зоны» и отдаленных районов на неподконтрольной территории. Также выдача будет проходить в 3-х городах Донецкой области, где проживает большое количество переселенцев.

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«Всего в октябре наши волонтеры доставят продуктовые наборы в 71 населенный пункт области. Запланированы выезды в Пески, Опытное, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Майорск, Жованку. Переселенцы получат помощь в Доброполье, Святогорске и Курахово. Вчера в логистический центр в Мариуполе было доставлено 24,6 тыс. взрослых и детских продуктовых наборов. Этот запас позволит выдавать помощь жителям «серой зоны» и переселенцам весь месяц», - рассказала о планах Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь».

Также подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии штаба 0800 509 001. О графике работы мобильных бригад в октябре 2016 года в «серой зоне» можна узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова.