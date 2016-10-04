Террористы обстреляли в Марьинке школу, в которой обучаются 150 детей

Как сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области, около 00.30 террористы открыли огонь по жилому кварталу в районе пр. Дружбы, где расположена школа № 2. В момент обстрела на территории школы находился охранник. Осколками были повреждены окна со стороны главного входа в здание.

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В школе обучаются более 150 детей.

Последствия обстрела жилого сектора задокументированы. На месте работали сотрудники Марьинского отделения полиции.

По факту повреждения школы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

С начала проведения антитеррористической операции полиция Донецкой области задокументировала более 1700 терактов.