Переселенцы с инвалидностью вынуждены возвращаться из Одесской области в зону боевых действий

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.

"Несмотря на все обещания Одесской ОГА, "Куяльника" таки выключили свет. Поэтому вынужденные переселенцы-инвалиды решили не ждать окончания ремонта в "Святых Горах" и самостоятельно добираются домой", - написал он.

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Стокоз отметил, что переселенцы должны приехать в Славянск на поезде "Одесса – Константиновка" во вторник рано утром. После этого они будут временно размещены в одном из корпусов пансионата "Святые горы" в Святогорске. "53 переселенца будут размещены в другом корпусе. После окончания ремонта мы примем всех, кто пока еще остается в "гостеприимной" Одесской области", - написал Стокоз.

В отчете ОБСЕ от 2 октября говорилось, что электричество в пансионате "Куяльник" отключили 26 сентября. Через три дня после этого первые 22 переселенца покинули пансионат: 13 женщин, девять пожилых мужчин, среди которых двое в инвалидных колясках, передают "Новости Донбасса".

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На следующий день переселенцы пересекли блокпосты в Зайцевом и Майорске и отправились в оккупированную боевиками "ДНР" Горловку. Первое отключение электроэнергии в "Куяльнике" состоялось 11 августа за неуплату. Постояльцы говорили, что у них не было возможности оплатить электричество из-за приостановки социальных выплат.

Всего в пансионате проживали более 80 переселенцев, большая часть из которых - люди с инвалидностью.