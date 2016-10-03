Количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем снова возросло

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«По состоянию на 9:00 3 октября 2016 года в стране зарегистрирован 81 случай отравления фальсифицированным опасным алкоголем, из них 40 случаев завершились летально», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛюди, выжившие после отравления алкогольным суррогатом, ослепли - Госпотребслужба

В частности, в Харьковской области и городе Харьков количество пострадавших от отравления фальсифицированным опасным алкоголем составляет 62 человека, из них умерли 27 человек; в Житомирской области (г. Бердичев) отравились - 3 человека, умер 1 человек; в Донецкой области (г. Лиман) отравились 9 человек, из них 5 умерли; в г. Николаев отравились и умерли 5 человек; в Луганской области (г. Рубежное) отравились и умерли 2 человека, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщал УНИАН, первые смерти от отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

Затем смертельные случаи от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы также в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. По состоянию на 30 сентября было зарегистрировано 77 случаев отравления, умерли 38 человек.

29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя. Организатор производства и двое его пособников 30 сентября были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога. Еще один пособник находится под домашним арестом.