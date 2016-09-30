На Прикарпатье обнаружили огромное производство, где подделывали популярные лекарства

На Прикарпатье накрыли масштабное производство фальшивых медпрепаратов. Товара – на миллионы гривен, пишет Сегодня.

Ферму в глухом прикарпатском селе брали штурмом на рассвете.

Гуси и куры тут – для отвода глаз. На ферме на самом деле выращивали коноплю. А еще – фасовали фальшивые медикаменты. Масштабы этого подпольного производства шокировали даже опытных полицейских.

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За первой дверью – четырнадцать специально обустроенных помещений, где выращивали марихуану. Рядом – еще один цех. Тут фасовали медикаменты.

Таких упаковок – куча мешков.

Фальсификата на складе столько, что его вывозили трактором.Ящики поддельных медикаментов, рулоны голограмм, кучи инструкций и этикеток. Во дворе сельской фермы – десятки видов самых популярных лекарств. От гриппа, давления и сердца. Бизнес, предполагают правоохранители, тут процветал не один год.

Но на месте застали только охранника.

Ферма, на территории которой подделывали лекарства и выращивали марихуану – находилась в аренде. Селяне говорят, что ничего о подпольном цехе не знают.

Следователи предполагают, что дельцы орудовали не только на Прикарпатье. Какие именно вещества фасовали в упаковки из-под лекарств – выясняют. Как и места, где их продавали.

Фальсификата изъяли на несколько миллионов гривен. Подпольных фармацевтов и провизоров ищут. Им грозит до восьми лет за решеткой.