Черниговский облсовет утвердил программу обеспечения жильем детей-сирот

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на очередной сессии областного совета.

Согласно документу, на соответствующем учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлении им жилых помещений, в области всего находятся 880 человек из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, требующих немедленного обеспечения жильем.

Программа предусматривает постепенное обеспечение жильем всех этих лиц путем строительства или приобретения 27,7 тыс. кв. м общей площади жилья. Также речь идет о проведении ремонтных работ для приведения в порядок 18 жилых помещений, которые на праве собственности принадлежит 20 детям-сиротам.

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Общая потребность в финансировании программы в течение 2016-2020 годов из бюджетов всех уровней составляет 204 млн грн, из которых 150 млн грн - средства областного бюджета. Планируется привлечь средства районных, городских, поселковых, сельских бюджетов, в том числе объединенных территориальных общин, и другие источники.

По словам начальника службы по делам детей Черниговской ОГА Людмила Зеленько, низкий уровень обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа остается одной из самых острых социальных проблем, которая не может быть решена без участия местных органов власти, поэтому и принята соответствующая программа.

Всего в Черниговской области проживают 2177 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.